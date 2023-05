Orosz Lászlóné Ibolya, az egri önkormányzat közgyűlésének Fidesz-KDNP frakcióvezetője adta hírül hétfőn, hogy rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezte a frakció jövőhét hétfőre vagy keddre. Egyrészt a törökfürdőt üzemeltető Arnaut Pasa Fürdője Kft. vezető tisztségviselőjével kapcsolatos helyzet rendezése céljából, másrészt a Katona téri parkolóház helyzetének rendezése érdekében szeretnének ülést tartani.

Figyelemmel vagyunk az áprilisi közgyűlésen meghozott határozatra is, amely végrehajtására a határidő május 15-e, illetve a Parkolóház tervezett nyitása is tartható. Kérdésére válaszul ezúton megerősítem, hogy a Fidesz frakció elkötelezett a parkolóház újra nyitásának ügyében. Minden ésszerű javaslatot támogatunk, amennyiben más megoldás nincs, az átmeneti bérletet is. Kérem viszont, hogy szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy a Parkolóház tulajdonosával történt egyeztetés milyen eredményre vezetett, illetve szíveskedjen a tulajdonos említett e-mailjét megküldeni – emelte ki híradásában Orosz Lászlóné Ibolya a Mirkóczki Ádám polgármesternek küldött kérés egy részletét.

Mint írta, az első napirend soronkívüliségének indoka, hogy Molnár László ügyvezető határozott idejű jogviszonya lejárt. A társaság törvényes és folyamatos működésének biztosítása érdekében szükséges ügyvezetőt választani, akár ideiglenesen is. Rámutatott, vis maior helyzetben, vagy ha a pályáztatás időtartama miatt társaság, vagy az önkormányzat pénzügyi-vagyoni veszteséget vagy hátrányt szenvedne pályáztatás mellőzésével nevezhetnek ki vezető tisztségviselőt, legfeljebb 6 hónapos időtartamra.

A második napirendi pont tárgyalását pedig azért tartja sürgősnek, mert a parkolóház mielőbbi üzembehelyezése kiemelt helyi közérdek, s a tervezett nyitási céldátum, május 22. tartható legyen.