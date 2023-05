A Születés Hete programsorozat részeként kedden 9 órától a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórházban ismét várták a kismamákat és az érdeklődőket. Többek között a szülészeti osztályt mutatták be a kórház orvosai, szülésznői. Az érdeklődőket dr. Rozs László szülész-nőgyógyász szakorvos köszöntötte a felújított gyermekágyas részlegben tartott tájékoztatót.

Kismamák és leendő édesapák is ellátogathattak a kórházba

Forrás: MFKH

Az intézmény tájékoztatása szerint az elmúlt három évben közel 400 millió forint állami támogatásból a Családbarát Szülészet program keretében teljesen megújult, korszerűvé vált a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház szülészete. A gyermekágyas kórtermeket is felújították, tizenegy kétágyas, két db egyágyas kórtermet alakítottak ki vizesblokkokkal és egy négyágyas kórtermet a császármetszéssel szült anyák számára. Megújult a szülőszoba is, valamint egy úgynevezett családi helyiséget is létrehoztak, ahol a családtagok tudnak találkozni a kismamákkal és csecsemőjükkel.