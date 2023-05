Szépségverseny 1 órája

Kiskörén választják meg a Magyarok Világszépét + videó

A döntőbe jutott versenyzők közül kiválasztják azt a hölgyet is, aki Magyarország színeiben megmérettetheti magát a Top Model of the World színpadán.

M. H. M. H.

Fásy Ádám és a tavalyi győztes, Perger Patrícia Forrás: magyarokvilagszepe.hu

Már javában zajlanak az idei Magyarok Világszépe Szépségverseny előkészületei. Hamarosan megkezdődnek a castingok, de május 10-ig még bárki jelentkezhet, aki meg szeretné mutatni magát ország-világ előtt – olvasható a verseny honlapján. A verseny tulajdonosától, Fásy Ádám elmondta, hogy a finálé június 30-án, Kiskörén, az 50. évfordulóját ünneplő Tisza-tó partján rendezik meg. Természetesen a megmérettetést megelőzően felkészítőtábor vár a döntőbe jutott szépségekre, melynek helyszínét csodálatos környezetben, a Tisza-tó Apartmanpark Hotel biztosítja. A felkészülés mellett nagyon sok programot tervezünk a lányoknak, többek között ellátogatunk a Zselici- dombságban, festői környezetben lévő Zselicvölgy Szabadidőfarmra is. A győztes a Miss Intercontinental világversenyen képviseli hazánkat, emellett a királynői címmel járó fődíj egy személygépkocsi a Pappas Auto támogatásával. A finalisták közül kiválasztásra kerül az a hölgy is, aki Magyarország színeiben megmérettetheti magát a Top Model of the World színpadán, írták a verseny honlapján.

