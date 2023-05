Alatkán szombaton immát hetedik alkalommal rendezték a Hevesi Eperfesztivált. A helyiek mellett a környező településekről is olyan tömeget vonzott a gyümölcsünnep, hogy akár Heves, akár Kál felől érkezett az autós, kilométeres hosszban parkoló autók látványa fogadta az az út mindkét oldalán. A hagyományos főzőversenyen készült ételek kóstolása a kulináris élvezetek kedvelőinek nyújtott élményt, és persze annak is, aki megéhezett a zenés programok sorának hallgatása közben. Szalkári Réka és Öller Roland operettelőadása, Gonda László és barátai, valamint Báder Mari jazzénekes fellépése, illetve Kaczor Feri mulatós nótái után koraeste a V-Tech következett a nagyszínpadon. Az est sztárvendége a Szikora Róbert vezette R-GO volt. A nap során rengeteg kísérőprogram szórakoztatta a nagyérdeműt: az NSF Dance Family, a Ritmus Dance, Molnár Orsi, valamint a Hevesi Fúvós és Mazsorett Együttes is szerepelt.