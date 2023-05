Az eseményt azzal a céllal rendezték meg, hogy bemutassák a vidéki, civil jó gyakorlatokat, amelyek sikeresen avatkoznak be a krízishelyzet megoldásába, és példa értékű módszerekkel, megoldásokkal, összefogással segítik mind az Ukrajnából a háború elől elmenekült személyeket, családokat, mind pedig azokat az elsősorban civil szereplőket, akik most is Ukrajnában küzdenek.

Ruslan Zhylenko, a Kárpátok Alapítvány ukrajnai igazgatója virtuálisan kapcsolódott be a szerdai konferenciába, s köszönetet mondott mindazoknak, akik történelmük legsötétebb időszakában kiállnak Ukrajna mellett.

– Erre senki nem volt felkészülve. Hozzá kellett szoknunk, hogy az utcákon romos épületeket látunk, és sérült emberekkel, mentőkkel találkozunk, és sajnos mindennapos látvánnyá vált, hogy az emberek hajlékot keresnek, valamint, hogy sorban állnak segítségért. Bízunk benne, hogy a sötétséget hamarosan felváltja a világosság – mondta Ruslan Zhylenko.

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Köles Sándor, a Kárpátok Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte a résztvevőket, és kitért rá, az alapítvány céljai között szerepel, hogy a határmenti együttműködést előmozdítsa, építse a közösségek közötti kapcsolatokat, és megoldja a felmerülő konfliktusokat.

Bata Boglárka, az egri székhelyű, hazai Kárpátok Alapítvány igazgatója kiemelte, az ukrajnai háború kitörésének első napjától elkötelezettek a háborús agressziót elszenvedők megsegítése iránt, s számos módon segítik a menekülők jóllétét, társadalmi beilleszkedését hazánkban. Több szervezettel, így például a Kis Bocs Baba-mama Közhasznú Egyesülettel együttműködve teszik mindezt.

– Elsősorban adományosztással foglalkozunk, pályázati támogatást nyújtunk civil szervezeteknek és önkormányzatoknak, emellett pedig fejlesztési programokban is részt veszünk. Élelmiszereket, orvosi eszközöket juttatunk el Ukrajnába, s orvosi segítségnyújtást biztosítunk, mentőautókat, mobilkórházakat szerveznek önkénteseink a háború sújtotta területekre – részletezte Bata Boglárka.

A Civilek a végeken egésznapos konferencián részletesen bemutatták a civil szervezetek tevékenységeit.