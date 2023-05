– Az első füzetben 12 feladat volt, azok megírására 45 perc állt a diákok rendelkezésére, azok viszonylag könnyebben megoldhatók. Az első füzetben is szoktak azért lenni olyan kérdések, amelyek meglephetik a vizsgázókat, de már három kollégámmal is átnéztük, s úgy láttuk, most olyan feladatok voltak, amilyeneket vártunk. Első olvasatra úgy gondoljuk, idén nem volt köztük váratlan feladvány a tanulók számára. A második füzetben hat feladat található, és 135 perc volt az engedélyezett idő rá. Itt az utolsó három feladatból kettőt kellett megoldani, hogy melyik kettőt, azt a vizsgázók maguk dönthették el. Ezt a feladatlapot sem éreztük alapvetően nehéznek. Itt az első három típusfeladat volt. Egészen biztos, hogy aki rendesen felkészült, találkozott már ilyen feladatokkal. A második füzet első feladatában, a 13. tételben függvényes feladat van. Az ilyet, mi tanárok, mindig könnyűnek ítéljük, de azért gyakran megfogja a gyerekeket. Mindenesetre semmi extra nehézséget nem látok benne. A 14. egy geometriai feladat, de hozzá kell tennem, a számolós geometria sosem könnyű. A 15. egy sorozatos feladat volt, kamatos kamat, biztosan kellett, hogy találkozzanak korábban a gyerekek ilyennel. Nem érzem, hogy akkora csavar lenne benne, ami gondot okozhatott volna. A 16-ban statisztikáról, halmazokról van szó, ez sem tűnik nehéznek. Rutinfeladatnak is nevezhető, az ilyet szeretik a diákok dolgozatíráskor is – elemezte.

A 17. és a 18. feladat volt választható, csak az egyiket kellett megoldani. A tanárnő szerint itt viszont már biztosan akadtak problémák.