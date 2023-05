Idén is rendeztek majálist Egerbocson, amelyet a polgármesteri hivatal szervezett, volt gulyásfőzés, májusfa állítás és disco is. Május 27-re gyermeknapot is szerveznek, az Egerbocsért Egyesület ehhez segítséget is vár a helyiektől. Várnak édesség-, gyümölcs-, szörp- és egyéb felajánlásokat, esetleg palacsintához való dolgokat, vagy éppen anyagi támogatást. Aki szeretné támogatni az eseményt, az keresheti Barkóczi Tamást, de az egyik kisboltban elhelyezett adománydobozban is adakozhat. Mindezt az Egerbocsért Egyesület közölte közösségi oldalán.

Hozzátették, Egerbocs, Egercsehi és Szúcs önkormányzata közös majálist is szervez május 6-ára a szúcsi tóhoz. Itt is állítanak májusfát , majd 10 órakor horgászverseny kezdődik és lesznek családi programok is. Lehet bográcsozni, ugrálóvárazni, 11 órakor bábszínházi előadást tartanak.