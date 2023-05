A városvezető Facebook-bejegyzésében aláhúzta: a május 8-án kezdődő konzultáció során arra keresik a választ, hogy a hatvani polgárok egyetértenek-e azokkal az irányokkal, amelyeket a válságban is fontosnak tartottak megőrizni.

– Azokhoz az értékekhez nyúltunk vissza, amelyek meghatároznak minket, hatvaniakat. Törődünk egymással, óvjuk a természetet, odafigyelünk a városunkra és amikor csak lehet megpróbálunk a lehető legtöbb hatvanit bevonni azokba a döntésekbe, amelyek a város jelenét és jövőjét érintik – fogalmazott Horváth Richárd.

A Hatvani Konzultáció során nyolc kérdésre válaszolhatnak majd a lakosok. A témák között szerepel egyebek mellett a gazdasági stabilitás, a városi fejlesztési koncepció, a hatvaniak bevonása a településsel kapcsolatos döntésekbe, a környezetvédelem és a karitatív segítségnyújtás is.

A konzultációs íveket a Hatvani Városvédő Egyesület tagjai viszik ki minden postaládába, majd ezt követően ismét felkeresik a háztartásokat és összegyűjtik a hatvaniak véleményét tartalmazó dokumentumokat. A városban folyamatosan standolnak majd a szervezet tagjai, így ezeken a pontokon ki lehet tölteni a lapokat. A hatvanikonzultacio.hu weboldalon is részt lehet majd venni a párbeszédben. A Hatvani Konzultáció 2023 május 8 és 28-a között zajlik.

A Hatvani Városvédő Egyesület legutóbb 2017-ben indította el a Hatvani Konzultációt. Az első alkalommal több ezren mondták el véleményüket, az eredményeket pedig a városvezetés beépítette a munkájába. Azóta a hatvaniak rendszeresen ismertethetik álláspontjukat, mit gondolnak a település működéséről és jövőjéről. Emellett az utóbbi években a Közösségi Költségvetés során is a helyi lakosok javasolhattak projekteket, amiről szavazhattak is.

– A városvezetés egyik alapelve, közösen, együtt döntünk. Erről szól a Közösségi Költségvetés és a Hatvani Konzultáció is. Nem akármilyen éveken vagyunk túl. Nincs olyan hatvani, akinek ne okozott volna komoly fejtörést az, hogy egyik vagy másik válság kapcsán min érdemes változtatni, mit érdemes megtenni. Mi, városvédők is hasonló dilemmák sorozatával álltunk szemben: növekvő költségek, kormányzati elvonások, elszálló energiaárak. Sok új problémát kellett kezelni, miközben az eszközeink csökkentek – mondta a polgármester, aki egyben a városvédők elnöke is.