- Még 2017-ben önkormányzati képviselőként nyújtottam be egy előterjesztést, amelynek lényege, hogy az egri önkormányzat elvi állásfoglalással a 2016 ősze és 2010 tavasza között – azaz a Gyurcsány-kormány ideje alatt – hozott politikai ítéleteket tekintse semmisnek, bírálja felül. Akkor a balliberális képviselők mindegyike nemmel szavazott, csak ketten szavaztunk jobboldali érzelműek igennel. Tartózkodott a képviselők nagy része, 12-en nyomtak összesen erre a lehetőségre, köztük a Fideszes képviselők. Most viszont Novák Katalin köztársasági elnök meghozta azt a döntést, amelyet mi is szorgalmaztunk – mondta Bognár Ignác, a Mi Hazánk Mozgalom egri elnöke sajtótájékoztatón csütörtökön. Mint mondta, az akkori képviselő-testületet szeretné emlékeztetni ellentétes döntésükre.

Azt is hozzátette, hogy a fideszes pártfegyelem nyilvánult meg akkor a tartózkodásokban. Szerinte az, hogy a frakciókból nem szavaznak ki a képviselők egyenként, az nem tesz jót az önkormányzati működésnek. Illetve felidézte azt is, hogy Mirkóczki Ádám jelenlegi polgármester akkor még a Jobbik tagjaként támogatta a politikai bebörtönzéseket, ítéleteket. Bognár Ignác szerint ez balliberális érzelmeit mutatta.