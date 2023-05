Idén július 13-16 között tartják a szokásos Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlatot. Az esemény Facebook-oldala tette közzé, hogy már lehet online is regisztrálni az eseményre. Kiemelik, hogy családok és csoportok is külön-külön regisztráljanak. Felhívják a figyelmet, hogy aki június 10-ig regisztrál, annak ajándék pólót is adnak.

16 évesnél fiatalabbak esetén szülői hozzájáruló nyilatkozat kitöltése kötelező, amelyet itt lehet letölteni. Az online regisztrációs felület ezen az oldalon érhető el.

Akinek továbi kérdései vannak, az [email protected] email címen, vagy a Facebook-oldalukon felteheti.