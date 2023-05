– Középszintű érettségit írtam, szerintem jó és érdekes feladatok voltak. Váratlanul nem ért semmi, sőt, könnyebb volt, mint amire számítottam. Kicsit meglepő volt, hogy egyenlőtlenséget például nem kellett megoldani. Minden típusfeladatból felkészültem, jó eredményre számítok – mondta portálunk kérdésére egy megkérdezett diák, aki kérte, hogy nevét ne írjuk le.

Most is nyilván sokan kíváncsiak arra, hogy vajon helyesen oldották-e meg a feladatokat. Ebben nyújt segítséget a Kisalföld, amely fotókon és videókon is elhozta a megoldásokat. A feladatokat Horváth Péter, a győri Révai-gimnázium igazgatója, matematika szakos tanár oldotta meg.

Videón a 2023-as középszintű matematika érettségi első feladatlapjának elemzései:

Videón a 2023-as középszintű matematika érettségi második feladatlapjának elemzései is:

Fotókon a megoldások: