„Örömmel mesélek a K2 első magyar megmászásáról, de ha lehetséges, belecsempészném a tavalyi siker pillanatait is, hiszen a Lhocéról is látványos képanyaggal és különleges élményekkel tértem haza.” Ezeket a sorokat írta pár hónappal ezelőtt Suhajda Szilárd az Egri Világjáró Klub szervezőjének, a túravezető Barna Bélának, amikor a Mount Everesten a napokban eltűnt hegymászó egri látogatását kezdte szervezni. Szilárd október 4-én lett volna az Egri Világjáró Klub vendége. Erről Barna Béla a Facebookon is megemlékezett:

Barna Bélát egyébként épp túrázás közben értük el. Úgy fogalmazott: „egy fél órája jöttem le Európa legfiatalabb vulkánjáról a hírre, hogy Suhajda Szilárd keresése eredménytelen volt". Onnan osztotta meg a Facebookon Suhajda Szilárd utolsó, már Nepálból írt üzenetét búcsúzóul. Elmondta, hogy a szintén egri hegymászó, Kájel Árpád közvetítésével hívták meg Szilárdot októberre Egerbe, ám az élménybeszámoló sajnos így elmarad.

Ahogy azt már megírtuk, a legjobb nepáli hegyivezetőkből összeállított keresőcsapat órákon át kutatott a Hillary-lépcső bővebb területén, ahol a hegymászót utoljára életben látták. A serpák 8750 méter és a 8848 méteres csúcs között többször fel-alá másztak és keresték Suhajda Szilárd nyomát, de hiába.

Korábban a Mezőszemerén élő Kollár Lajos, a „Magyarok a világ nyolcezresein” expedíciósorozat vezetője latolgatta Suhajda Szilárd túlélési esélyeit portálunkon. Sajnos igaza lett: