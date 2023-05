– Az öngondoskodás erősítése és a foglalkoztatás bővítése a Felzárkózó települések (Fete) program hangsúlyos elemei. Részben ehhez kapcsolódnak azok a Jelenlét Pontokon működő foglalkoztató műhelyek, melyek fő küldetése a hétköznapi életben is jól hasznosítható tudás átadása, továbbá egy-egy konkrét szakma iránti érdeklődés felkeltése. A rendszeresen megtartott foglalkozások további vitathatatlan érdeme, hogy közösségformáló erővel is bírnak – foglalja össze röviden a Fete-program munkaszocializációs területét Murányi Norbert, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vidékfejlesztési menedzsere.

Számos közösségi és egyéb más programmal is várják a különböző korosztályokat

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

A program által biztosított beavatkozási lehetőségek a hétköznapi élet szinte valamennyi területét érintik a fogantatástól a foglalkoztatásig.

– A Jelenlét Pontunk havi ügyfélszáma átlagosan száz körül alakul, tapasztalataink szerint nagy az igény a munkánkra, mindarra a támogatásra, amit kollégáimmal nyújtani tudunk az egyéneknek és a családoknak – mutatja be Orbánné Fülepi Ágnes, a tiszanánai Jelenét Pont vezetője a településen zajló munka egy részét. Számos közösségi és egyéb más programmal is várják a különböző korosztályokat, a Szakmák Napja havonkénti megszervezésével a pályaválasztás előtt álló fiatalokat igyekeznek segíteni abban, hogy kellő információ birtokában hozhassák meg a későbbi életük szempontjából igen fontos döntést.

– Legutóbb a tűzoltók munkáját ismerhették meg egészen közelről, áprilisban pedig a rendőr szakmába nyerhettek betekintést. A heti rendszerességgel megtartott varróklubunk idén kezdett kiteljesedni, ez szintén szorosan kapcsolódik egy adott szakmához – tette hozzá.

A ’90-es évek második felében és az ezredforduló utáni években régiós szinten is igen jelentős létszámot foglalkoztató, korszerű konfekcióipari gyár működött Tiszanánán, ahol döntően nadrágokat és szoknyákat készítettek. Sokan jártak ide dolgozni a szomszédos falvakból, illetve Tiszafüred és Tiszaroff térségéből is, a szakmai tudás, a szakképzett munkaerő azóta is jelen van a településen. A Máltai Szeretetszolgálat tiszanánai Jelenlét Pontján 2022 nyarán alakítottak ki egy kisebb varróműhelyt, ahol a karitatív szervezet közfoglalkoztatási programjában, a szakma iránt elhivatott, nagy gyakorlattal rendelkező varrónők is dolgoznak.

A varróklub lelke és motorja a szakképzett varrónő, Galvács Zoltánné Ági

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

– Az ötlet megszületését követően jeleztük szándékunkat, illetve a megvalósításhoz szükséges igényeinket a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési szakterület illetékesei felé, és hamarosan meg is érkezett egy professzionális gyorsvarró- és egy interlock-gép is Tiszanánára. Azóta folyamatosan készülnek a minőségi, szép kivitelű tárgyak, például szatyrok, tolltartók, párnák, díszek. Ezek mellett munkatársaink különböző kisebb-nagyobb javításokat is elvégeznek a lakosság számára. Idővel a mi kis műhelyünk is bekapcsolódott a program országos vérkeringésébe: varrógéptűt, olajat, talpat, cérnát és más anyagokat is kaptunk, ami a tevékenységhez feltétlenül szükséges – beszélt a kezdetekről Orbánné Fülepi Ágnes. A varróklub lelke és motorja a szakképzett varrónő, Galvács Zoltánné Ági, aki közfoglalkoztatott munkatársként avatja be nagy elhivatottsággal és türelemmel az érdeklődőket a kézi és gépi varrás fortélyaiba. A foglalkozások jó hangulatban, oldott légkörben zajlanak, a résztvevők az elmúlt hetekben-hónapokban egyszerűbb, kisebb használati tárgyakat és díszeket készítettek az éppen aktuális ünnepkörhöz kapcsolódóan, és fokozatosan, a szakmai fogások elsajátításával együtt térnek át az egyre bonyolultabb varrásokra.