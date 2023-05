Törekedjünk kompromisszumra!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az ingatlan használójának kötelessége, hogy ne zavarja szükségtelenül szomszédait, illetve a környezetében lakókat és nekik sem kötelességük eltűrni a szükségtelen zajt, amit ő kelt. A keltett zajoknak egy bizonyos határértéken belül kell esniük, ez függ az ingatlan helyétől és a napszaktól is. Például kisvárosban, faluban található lakóterületen 6 és 22 óra között 50 decibel alá kell esnie a zajszintnek. Érdemes tehát körbenéznünk a településünk önkormányzatának weboldalán. Ennél is fontosabb lenne, hogy a szomszédjainkra is legyünk tekintettel, amikor nekiállunk füvet nyírni, így várhatjuk el, hogy ők is tekintettel lesznek rá, hasonló tevékenységek végzésénél. A legjobb megoldás, ha olyan kompromisszumra törekszünk, amely mindenkit elégedettséggel tölt el.