Szűrésekkel, interaktív előadásokkal és tanácsadással várták az érdeklődőket.

– Nagyon boldogok vagyunk, mert sokan érdeklődtek az esemény iránt. Száznál is többen jelentkeztek, hogy megnézessék a vércukorszintjüket. Voltak, akiknek eltért az eredménye a normálistól, de nekik rögtön tudtunk is segíteni, hogy mi a teendő ilyenkor – mondta el portálunknak Jakabné Jakab Katalin, a Cukorbetegek Egri Egyesületének elnöke, aki megjegyezte, minden téren nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, ezért vérnyomásmérést és szívdiagnosztikai vizsgálatot is végeztek a cukorbeteg napon. Hiszen, ha időben kiderül a baj, sokkal könnyebb orvosolni.