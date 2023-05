A heol podcast legújabb adásában Pintér Krisztiánnal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem végzős egészségfejlesztő szakos hallgatójával beszélgettünk, a testépítés és az edzés folyamatáról, táplálkozásról, és arról hogy miért is fontos figyelni a testünkre. Eloszlatta azokat a sztereotípiákat is, hogy kinézik az újoncokat a konditermekből, továbbá tippeket és tanácsokat is megosztott a hallgatókkal az adásban.

