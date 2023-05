A program lényege, hogy a város költségvetésének egy meghatározott részéről a lakosság közvetlenül dönthessen. Idén 8 millió forint lesz a részvételi költségvetés kerete, a program ötletgyűjtési, előminősítési, szavazási és megvalósítási szakaszra tagolódik. A folyamatban 16 évnél idősebb gyöngyös lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők vehetnek részt, egy személy több javaslatot is tehet. Fontos változás a korábbi évekhez képest, hogy nem csak javaslatot tenni, hanem szavazni is lehet majd offline módon. További eltérés az eddigiekhez képest, hogy csak az az ötlet lesz megvalósítható, amely legalább száz voksot gyűjt a szavazatgyűjtési szakaszban. A korábbi évekhez hasonlóan idén is a legtöbb szavazatot gyűjtő javaslatokat valósítják meg a részvételi költségvetés keretösszegének erejéig.