Kevesen büszkélkedhetnek azzal, hogy pályafutásukat egyetlen munkahelyen töltötték. Palóczné Hornyák Margit, a hatvani Albert Schweitzer Kórház immár nyugdíjas osztályvezető szülésznője – aki már kislány korában eldöntötte, hogy ezt a hivatást választja – közéjük tartozik. Negyven év során mintegy ezerötszáz újszülött világra jötténél segédkezett. A hírességek között is akadnak, akik őt választották, például Nagy Feró unokája is a segédkezése mellett látta meg a napvilágot, majd a Beatrice egy másik zenésze is hozzá vitte a párját.

