Szombaton már 14 óra körül elkezdődnek a lezárások és mintegy éjfélig tartanak. A lezárt Puky utcából ekkor is a Gárdonyi Géza utca felé lehet elkanyarodni, illetve a bent maradó autók is ebbe az irányba tudnak kimenni. Móricz Zsigmond utca felső részét szintén lezárják erre az időre. A Budapest Bank előtt a Rózsa, illetve a Csomor Kálmán utca felé tudnak elfordulni az autók.

Vasárnap a Fő tér–Rózsa utca–Huszár szobor–Móricz Zsigmond utca–Fő tér útvonalon lesz lezárás körülbelül 11 óra 15 perctől kezdve fél órán át, amíg egy menet végigvonul a szakaszon. A reggel 7 órától éjfélig lezárt a Puky utcáról ekkor is a Gárdonyi Géza utca felé lehet elkanyarodni, illetve a bent maradó autók is ebbe az irányba tudnak kimenni. A Móricz Zsigmond utca felső részét e napon 14 órától várhatóan 23 óráig zárják le. A Budapest Bank előtt a Rózsa, illetve a Csomor Kálmán utca felé tudnak elfordulni az autók e napon is.

A Mátyás király utcai murvás parkoló részt már szerdán este lezárták. Azt az autósok nem tudják parkolóként használni egészen vasárnap éjszakáig. A Mátrai Bornapok szervezői a közlekedők megértését és türelmét kérik.