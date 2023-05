A gyöngyösi Rinsted utcai lakóközösség 132 aláírás melléklésével levelet írt Hiesz Györgynek, Gyöngyös polgármesterének, és Ignácz Balázsnak, Heves vármegye főispánjának. A levélben a lakók aggályaikat fejezik ki a közvetlen szomszédságukban létesítendő KFC gyorsétteremmel kapcsolatban. A levelüket portálunknak is elküldték:

"Tisztelt Főispán Úr!

Tisztelt Polgármester Úr!

Gyöngyös, Ringsted utcai lakóközösségünkhöz az az információ jutott el, hogy a társasházunkkal szemben levő, jelenleg beépítetlen, 4267/14 helyrajzi számú ingatlanon várhatóan KFC gyorsétterem létesül. Ez az információ feltehetőleg azon alapul, hogy a gyöngyösi tv 2023. január 30-i Aktuális című műsorában polgármester úr úgy nyilatkozott, hogy tárgyalások folynak egy KFC gyorsétterem nyitásáról. Hozzánk, a gyorsétterem létesítésében legközvetlenebbül érintett lakóközösséghez azonban semmilyen hivatalos tájékoztatás a mai napig nem érkezett, az életterünket drasztikusan befolyásoló tervezetről az itt élő lakókkal semmilyen egyeztetés nem történt. Lakóközösségünk szeretne bővebb, pontosabb tájékoztatást kapni a fenti információval, a döntési mechanizmussal kapcsolatban.

Az itt élőknek fontos az élhető és biztonságos lakóhely, amit álláspontunk szerint ellehetetlenít a lakóövezetben létesítendő, kifejezetten nagyforgalmú, nem csak a helyi lakosság igényeit kiszolgáló gyorsétterem nyitása. Egy ilyen gyorsétterem működése jelentős forgalombiztonsági kockázatot jelent a megnövekvő autó- és gyalogosforgalom miatt (a Ringsted utca ezen szakaszán még járda sincs kiépítve). A megnövekvő autósforgalom továbbá komoly környezeti többletterheléssel járna az itt élők számára a megnövekvő fény-, szag- és zajhatások miatt, mely utóbbit az éttermi szellőztető rendszer működése is fokoz. Különösen abban az esetben, ha folyamatos vagy késő estig nyitva tartó drive-szolgáltatás is tervezett. Már az itt működő MOL benzinkút is jelentős zajhatást okoz, ennek további fokozása még inkább rontaná, csökkentené a lakóövezet élhetőségét.

További aggodalomra ad okot, hogy sajnos, jellemzően a gyorséttermek körül a környezet tisztasága romlik, sok az eldobált szemét. Mindezeken túl, a Ringsted utcában a parkolás már így is nehézkes, az elmúlt években megnövekedett a járművek száma, és egy nagyforgalmú étterem – még akkor is, ha parkolóterület is épül – további parkolási nehézséget okozhat.

Az interneten is elérhető Gyöngyös szabályozási terve alapján Ringsted utcai lakóövezetünk nagyvárosias lakóterület. A fent jelzett, jelenleg üres ingatlan szintén része Gyöngyös nagyvárosias lakóterületének. További információnk, hogy a területre 2023. januárjában telekalakítási eljárást indítottak, mely szerint a 4267/14 helyrajzi számú ingatlan területe 996 négyzetméterrõl 3382 négyzetméterre növekedett, területébe telekegyesítés során beolvadt a gyöngyösi 4286/1 és 4287/2 helyrajzi számú ingatlan.

Úgy gondoljuk, egy lakóövezetben elsősorban a lakóközösség, a helyi lakosság ellátását szolgáló (kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyházi, egészségügyi, szociális és oktatási építmények elhelyezését lenne szabad engedélyezni. A 33/2020. (X.30.) számú, Gyöngyös város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló önkormányzati rendelet szerint a rendelet felsorolásában szereplő épületek, a rendelet nyilvánvaló céljával összhangban, kifejezetten a helyi lakóközösség igényeit kiszolgáló épületek, az adott lakóövezetben élők nyugodt pihenését, mindennapi életét kell biztosítaniuk. Egy gyorsétterem azonban elsősorban nem a lakóövezetben élők igényeit szolgálja ki, attól sokkal nagyobb forgalmú kereskedelmi egység, ezért elhelyezése is lakóterületen kívüli területen – például bevásárlóközpont vagy kereskedelmi, szolgáltató területen – indokolt. A lakóövezeti besorolás, bár nevesítetten nem tiltja a gyorsétterem építését, de véleményünk szerint egy ilyen rendeltetésű, nagyforgalmú kereskedelmi egység, melynek működése zaj-, hulladék- és fényszennyezéssel, megnövekvő forgalommal és annak minden kockázatával jár együtt, teljes mértékben felborítja a lakó rendeltetést és funkciót, azaz a lakók nyugodt mindennapjait, pihenését és biztonságát biztosító rendeltetést.

Megnéztük, hogy néhány vidéki városban hol találhatók a KFC éttermek. Például Egerben 2 KFC étterem működik: az egyik az Agria Plázában található, a másik pedig a város szélén, a kereskedelmi övezetben, a Tesco, az OBI, a Lidl áruházak közelében. Miskolcon 4 KFC étterem működik: az egyik a belvárosban, a Miskolc Plázában, a másik három a város három szélső, kereskedelmi övezetében: kettő a két Tesco mellett, a harmadik az Auchan-Decathlon áruházak mellett, ahol nincsenek a közvetlen közelben, az utca túloldalán lakóházak. Fentiekből látható, hogy nem a lakóövezetekben kaptak helyet ezek a nagyforgalmú kereskedelmi egységek.

Kérdéseink, amennyiben valóban helytállóak a levél elején jelzett információk:

− Mennyiben végleges a gyorsétterem kijelölt lakóövezeti helye?

− Várható-e közvetlen önkormányzati vagy beruházói egyeztetés a környéken lakókkal a fejlesztés kapcsán?

− Az étterem milyen nyitvatartással üzemelne?

− Készül-e hatástanulmány arról, milyen környezeti terhelést jelent a gyorsétteremhez várhatóan kapcsolódó nagy autóforgalom?

Kérjük, hogy lakó-életterünket, annak jövőjét érintő kérdésekben – az országos és helyi szintű politikai kommunikációnak megfelelően – kérjék ki a polgárok véleményét, az itt élő lakosság igényei legyenek figyelembe véve, hiszen egy ilyen gyorsétterem létesítése közvetlen környezetünkben, gyakorlatilag az utca túloldalán, jelentős hatást gyakorol az itt élő lakók mindennapi életére. Kérjük továbbá, hogy mindaddig ne kerüljön sor döntéshozatalra, amíg a lakóközösségekkel a fenti kérdéseket nem tisztázzák, amíg a lakóközösségek érdekeinek érvényesülését nem biztosítják." – áll a Ringsted utcai lakóközösség által aláírt, ez év április 26-án kelt levélben.

A Hiesz Györgynek küldött levéllel kapcsolatban érdeklődésünkre Pifkó Tamás, a gyöngyösi polgármesteri kabinet kommunikációs vezetője elmondta, hogy pénteken tudnak választ adni, ennek tartalmáról portálunkat tájékoztatni fogják.

Az Ignácz Balázs főispánnak küldött levél kapcsán a Heves Vármegyei Kormányhivatal a következő tájékoztatást adta portálunknak:

„Arról, hogy a településen mi épülhet, elsősorban az önkormányzat dönt, hiszen a képviselő-testület fogadta el Gyöngyös város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló önkormányzati rendeletet. Emellett az építési engedélyezési eljárások során településképi véleményezési eljárást – ezt megelőzően pedig szakmai konzultációt – kell Gyöngyös Város Önkormányzatánál lefolytatni. A kormányhivatalhoz esetlegesen benyújtandó építési engedély iránti kérelemhez a településképi véleményt csatolni szükséges. A kormányhivatal csak olyan épület építését engedélyezheti, amely megfelel az önkormányzat által meghatározott előírásoknak. A Heves Vármegyei Kormányhivatalban gyöngyösi gyorsétterem létesítésével kapcsolatos eljárás nem indult." – áll a kormányhivatal válaszában.