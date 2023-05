Galyasné Dósa Katalin, az egyesület elnöke portálunknak a délelőtti megnyitót megelőzően elmondta: szakmai rendezvényük civilek, önkormányzatok, a gazdasági szféra szereplői, a szociális, az egészségügyi intézmények, a közigazgatás az államigazgatásban működő hatóságok – ők egy másik oldalról is be fognak mutatkozni, hiszen nagyon sok gyerekprogrammal készülnek – közös eseménye ez az expó.

A kisebbek is színpadon voltak

Forrás: Szántó György

– Emellett egy gyermeknapot is szervezünk Füzesabony város önkormányzatával. Ez látható lesz majd a színpadi produkciók, vagy Szajlai Szabolcs bűvészprodukciója során, illetve ha a sátrak mögé nézünk, már most hatalmas a kavalkád, a céllövöldétől a sürgőig – fogalmazott.

Az egyesület elnöke beszélt az esemény konferencia részéről is. Megtudtuk ebből, hogy három nagy téma köré csoportosulnak az előadások. Bemutatják a civil expó megalakulását, misszióját, célját, valamint a most zajló balassagyarmati adaptálásának folyamatát. Bemutatkozik a konferencián az Egri Civil Kerekasztal, valamint sort kerítenek a civil szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés elemzésére. Az egyesületi elnök szerint a szférák együttműködése, a közösség összefogó erejét jelenti, s ezt akarja a konferencia is bemutatni.

Gyermeknapot is szerveztek a város önkormányzatával

Forrás: Szántó György

– Már nem csak egy füzesabonyi járási rendezvényről beszélünk. Ez a színes randevú kiterjedt, hiszen itt vannak Balassagyarmatról, Püspökladányból, Budapestről, gyakorlatilag az ország több pontjáról. Mi több, a füzesabonyi mintára ősszel a balasagyarmatiak szeretnének megvalósítani egy civil expót. Hatalmas büszkeséget jelent számomra, hogy 13 éve töretlen a rendezvényünk iránti érdeklődés – összegezte Galyasné Dósa Katalin a mostani esemény jelentőségét.

Portálunk kérdésére az egyesületi elnök elmondta azt is, hogy több, mint 50 kiállító, 400 fős létszámmal van jelen. A gyereknappal való összekötés pedig azt bizonyítja, hogy a gyereknap a szívügyük. Galyasné visszautalt az elmúlt két hétre, amit – 4000 lego-ajándékkal alátámasztott – boldogságosztásnak minősített. A járás összes iskolájába, óvodájába eljutottak a Kis-Bocs legói, itt pedig a sátrukban bármilyen gyerekrajzért cserébe legót kaphatnak a gyerekek.