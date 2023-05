– Az Evat Zrt. levélben fordult a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, melyben jeleztük, a Tűzoltó Múzeum fenntartása a megnövekedett energiaárak következtében jelentős veszteséget termel a cégnek, melyet a múzeum kigazdálkodni nem tud. Éppen ezért, tekintettel arra, hogy az egyébként is nehéz gazdasági helyzet mellett az önkormányzat továbbra is több száz millió forinttal tartozik az Evat Zrt-nek, melyet a polgármester és a városvezetés továbbra sem egyenlített ki az Evat Zrt-nek, társaságunk kénytelen minden eszközzel küzdeni a financiális csőd ellen. A múzeum fenntartása csak a legutóbbi időszakban 17 millió forint mínuszt jelentett cégünknek, mely kiesést a fentebb is ismertetett helyzetre való tekintettel nem tudunk megfinanszírozni, hiszen azzal a bérlakások kezelését, a távfűtési szolgáltatást és számos más városi közszolgáltatást sodornánk veszélybe. Így született meg a döntés, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság segítségét kérjük a Múzeum megmentéséhez, amennyiben ebben partnerek lennének. Valamint kértük azt is, hogy segítsenek felvenni a kapcsolatot az illetékes személyekkel. Szándékunkban állt egyeztetni az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hivatalával és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi Múzeumának igazgatójával, dr. Berki Imrével is – részletezték az előzményeket.

Mint írták, a levél megszületése után Mirkóczki Ádám polgármester és kollégái egy hivatali egyeztetés keretében teljességgel vállalhatatlan stílusban kérték számon az Evat Zrt. illetékes kollégáját. Többek előtt megalázva és becsmérelve őt és az Evat Zrt. munkatársait, vezetőjét.

– A polgármester úr ezután tegnap délután egy bejegyzést tett közzé a közösségi médiában, amivel feltételezhetően szándékosan igyekszik félrevezetni a közvéleményt azzal, hogy valótlan dolgokat állít. Polgármester úr nyilatkozata ismételten tanúbizonyságot tett arról, hogy alapvető tárgybeli tévedésekben van az önkormányzatiság, a kötelező és önként vállalt feladatok, és a városi cégek által ellátott köz- és egyéb feladatok tekintetében. Nem igaz, hogy az Evat Zrt „be szeretné zárni” a Tűzoltó Múzeumot. A valóság az, hogy a cég október 31. után, a téli időszak megnövekedett rezsiköltsége mellett nem fogja tudni fenntartani azt. Éppen abból kifolyólag, hogy a városvezetés több száz millió forintot tart vissza jogtalanul az Evat Zrt-től. Ahogyan nem igaz az sem, amit a polgármester és kollégája több tanú jelenlétében állított, miszerint cégünk támogatást kap a múzeum üzemeltetésére. A valóság az, hogy 2018 óta egyetlen forint támogatás nem érkezett az Evat számláira erre a célra – hangsúlyozták.

Hozzátették, hogy a 2022. évi költségvetés ugyan tartalmazott erre forrást, de a polgármester ennek a kifizetésétől, továbbá a szociális bérlakások karbantartására fordított összegek, vagy a Katona téri parkolóház üzemeltetési költségeinek megfizetésétől is elzárkózott.