GYÖNGYÖSI UJSÁG. TÁRSADALMI HETILAP. A „GYÖNGYÖSI JÓTÉKONY NŐEGYLET” HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1900. AUGUSZTUS 5.

Legyen világosság.

Az általános aerogéngáz részvénytársaság által julius 28-án bemutatott próbavilágitás köztetszésben részesült. Már a Kossuth Lajos utcza külső végéről jőve feltünt az embereknek a városház előtti szokatlanul nagy fény mely a sötétség fokozatos beálltával mindinkább intenzivebb lett. Különösen meglepő volt a városház nagyterme, mely aligha uszott még ily tündéri fényben. Három egyenként 100 gyertyafényü láng szórata sugarait, nappali világossághoz hasonló fényt terjesztve. A város lakossága nagy érdeklődést tanusitott az este 8 órától mintegy 9 ½ óráig tartott világitási próba iránt mely általános megelégedést keltett.



HATVANI KÖZLÖNY. VEGYESTARTALMU HETILAP: MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 1900. MÁJUS HÓ 31.

Szövetkezzünk…

Helyes uton jártak-e mindazok, kik Hoffmann M. L. hatvani könyvkereskedő és lapunk kiadóhivatalának vezetője felhivására összejöttek f. hó 26-án, hogy eszmecserét váltsanak a felett, van-e létjoga egy Hatvanban alakitandó önsegélyező szövetkezetnek. Együtt voltak vagy harmiczan s egyhangu lelkesedéssel mondták ki, mikép megalakitják – minden akadály elháritásával – az önsegélyező szövetkezetet.

Mely czélt kiván szolgálni ezen szövetkezet s kik állhatnak annak élére oly lényeges kérdések, melyek döntő befolyással lesznek a szövetkezet megalakulása és felvirágzására.

Ugy tudjuk czélul tüzik ki tagjaikat kisebb-nagyobb kölcsönökkel pénzzavaraikból kimenteni, avagy tőkével szolgálni az iparosnak vállalatához, a kereskedőnek módot nyujtani személyi hitel igénybevételéhez és a meghatározandó koronás heti betét utján kicsiny, de jól gyümölcsöző tőkéhez juttatni a kisiparost, a kiskereskedőt s a ki részt kiván venni e szövetkezetben.

Azon fordul meg a szövetkezet megalakulásának és életképességének lehetősége, hogy kiket állitanak élére.

Kicsiny községünk pénzügyi kapacitásairól nem szólhatunk, azok már occopálva vannak a nagy intézeteknél, de szólhatunk olyanokról, kik míg egyrészről letéteményesi a közbizalomnak, másrészről az élet megtanitotta őket minden téren a gyakorlatra. Nem személyeskedésből, sem személyi cultuszüzésből, de tisztán e szövetkezet életképességének érdekében Rottenstein Lajost szeretnők élén látni, ki ugy vagyoni képessége mint praxisának révén joggal állhat élére a szövetkezetnek.

Ha elfogadjuk is mindazt a czélt, mit alapitók kitüznek a szövetkezet czéljául, nem érthetünk egyet azzal, hogy 2 korona legyen az üzletrészes heti betétje. Ez magas összegben lenne igy megállapitva. Hisz a tehetősebb kereskedő vagy iparos több üzletrésszel járulhat a szövetkezethez, a szegényebb sorsunak azonban 1 korona betét is nagy között.

Szövetkezzünk tehát kereskedők, iparosok, magánosok, létesitsük meg az első önsegélyező szövetkezetet, s szolgáljon az intézmény a városunk kereskedelemének és iparának előmozditására. S ha igy lesz, akkor attól sem kell tartanunk, hogy az „gründolás” lesz, attól sem, hogy tért hódit majd itt is a kisvárosi klikk uralom.

EGRI ÉRTESITŐ. HETILAP. EGYSZERSMIND A HEVESMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. AUGUSTUS 25-ÉN 1861.

Tűzvészek.

Nem rég a szomszéd Kerecsenden 80 ház, s a már behordott temérdek gabona lett a tűz martalékává. – E hó 20-án Kistályán épen a délesti istentisztelet alatt a parochián ütött ki a tűz, és a parochiát és a kántorlakot minden ezekhez tartozó épületekkel együtt emészté föl.

A mi legsajnosabb, a tűzvész helyétől jol távol lévő templom fedélzetére vitt fel a szél egy égő zendelt, miről a templom teteje meggyult szemök láttára az oltóknak, kik a templomajtó kulcsának a zavar miatt előnemkeritése következtében a templom padlására nem mehettek föl, honnan az égést kezdetben könnyen el lehetett volna oltani. Igy lett a szép templom s az egész völgyet diszitett czinplehhel fedett torony teteje a tűz martalékává; a templom belsejében semmi kár nem történt.

A harangok közül csak egy maradt épen, a többi elolvadt. A templomtól meggyulladva a kisprépostsági gazdasági épületek és tiszti lakok egy része is elhamvadt. A kár 40,000 frtra becsültetik. Biztositva csupán a kisprépostsági tiszti lak, a gazdasági épületek, s a takarmány egy része valának. Tehát biztositsunk!

