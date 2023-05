Az Erasmus program keretein belül német és finn diákok vendégeskedtek a Neumann János Középiskolában és Kollégiumban, akik az intézmény magyar diákjaival közösen vettek részt interaktív foglalkozásokon és emlékezetes szabadidős programokon. A környezettudatosságra is fókuszáló órák egyikén a PEVIK Nonprofit Kft. mutatta be az érdeklődő diákoknak a magyar hulladékgazdálkodás rendszerét.

A tanulók – a vegetáriánus életmód témájának megvitatása után következő előadáson – megtudták, mi a különbség hulladék és hulladék között annak származási helye és összetétele alapján, hogy a magyar lakosság milyen típusú hulladékokat tud elkülönítetten gyűjteni, vagy hogy mik a főbb célkitűzések a hulladékgazdálkodásban.

A három ország eddigi eredményeit is összehasonlították: Finnországban és Magyarországon hasonló arányban kerül újrahasznosításra a települési hulladék, Németországban viszont jóval magasabb ez az érték. Az Európai Unió célkitűzése, hogy a következő évtizedben minden tagállamban a települési hulladék maximum 10 százaléka kerüljön lerakásra – 90 százalékot tehát vagy anyagában, vagy energetikailag újra kell majd hasznosítani.

A Neumannban tartott óra után a csapat közösen látogatta meg a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás egri hulladékkezelő létesítményeit. Itt a Szelektív Nonprofit Kft. munkatársai mutatták be lépésről lépésre, mi történik azzal a lakossági hulladékkal, amit a PEVIK Nonprofit Kft. és az Egri Hulladék Nonprofit Kft. naponta beszállít 47 településről.

A diákok közelről, élőben tekinthették meg, ahogy a vegyes kommunális hulladékot átrakják további szállításra, ahogy a begyűjtött zöldhulladék természetes módon komposztálódik, és ahogy a szelektív hulladékot a létesítmény munkavállalói kézzel különböző frakciókba válogatják és bálázzák, előkészítve azt az újrahasznosító partnereknek történő átadásra.

Az előadást a PEVIK ügyvezetője, Eged István Renátó tartotta, aki portálunk érdeklődésére pozitív visszajelzésekről számolt be. Úgy fogalmazott, a diákok érdeklődőek voltak, hasonlóságokról és különbségekről is beszámoltak az otthoni és a magyar hulladékgazdálkodás között. Németországban és Finnországban is működik már a visszaváltó rendszer, amit itthon a közeljövőben vezetnek szélesebb körben. A Szelektív Nonprofit Kft. munkatársai olyan hasznos tanácsokkal is ellátták a jelenlévőket, mint hogy milyen típusú műanyagokat szabad a sárga kukába tenni, és melyek azok, amiket nem lehet újrahasznosítani.

Az esemény azért is hasznos volt, mert angolul folyt az előadás, így a magyar diákok is gazdagodhattak néhány idegen nyelvű szakkifejezéssel.