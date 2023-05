Olyan csodákban volt részem az elmúlt hónapokban, amiket muszáj megosztanom. Kezdődött azzal, hogy édesanyám szenvedett attól, úgy érezte, megsüketült. A helyi háziorvos hárított, mondta, menjünk a szakrendelésre, a fülészetre. Oda három hónap múlva kaptunk volna időpontot egy vizsgálatra. Tanácsot kértem attól, akiben feltétlenül megbízom. A siroki háziorvos – hallva bajunkat – két rendelés között elautózott hozzánk kedves asszisztensével, és tíz perc alatt szakszerűen kimosta a rest füleket. Azóta is hálával említjük a nevüket.

Régi jó ismerősöm arról értesült egy írásomból, hogy húsvét táján, a legnagyobb sütés-főzés közepette, elromlott a régi sütőm. Kedvesen letorkollt, hogy miért nem kérek segítséget ilyen nagy bajban. Ő maga is nyugdíjas, buszoznia is kell, hogy lássa, mi a gond, de jött. Kitartóan, segítőkészen, emberségesen. Ráadásképp jó anyám öreg varrógépét is megreparálta. Egy pohárt vizet sem fogadott el.

Aztán jelentkezett egy nagyfügedi, kedves, idős olvasónk, akivel a kertészkedésről váltottunk néhány szót telefonon. Rá egy hétre gyönyörű kardvirághagymákat postázott. A falumbéli kertbarátoktól palántákat és mesés évelő- és fűszernövényeket kaptam.

Ezekben a varázslatokban egy a közös. Olyan embereket ismerhetek, akik önzetlenül meg szeretnék osztani értékeiket, tudásukat. Ennél nagyobb kincs manapság nagyítóval sem található.

