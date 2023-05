A legismertebb közösségi oldal csoportjai közül csak néhányat – közöttük az „Egri történetek a múltból a jelenből”-t – jelöltem be követésre. Azokat, amelyekről feltételeztem, hogy a koromnak megfelelő információkat olvashatom ott. A legtöbb csoportban, különösen a megnevezettben, nem is csalódtam. Legutóbb például a Senátor Házról töltöttek fel fotót, s meg is indult az össznépi nosztalgia. Egyik ismerősöm szövegéből idézek: „... Amikor fiatalként szórakozni akartunk, tucatszámra válogathattunk, hol milyen zenekart akarunk hallgatni... A Grill éjszakai bárjában mindig a legjobb zenekarok biztosították a talpalávalót, énekesekkel, táncosokkal. Lokálhangulata volt. A Mecset, a Dobó Presszó, a Platán Étterem, a Széchenyi, a Vörös Rák, az Eger Hotel Hallja, a szépasszonyvölgyi kertvendéglő, fenn a vendéglőben Guszti, a szeretett zongorista, lenn a fiataloknak a legújabb számokat játszó zenekarok, a Sörkert a Népkertben, a Fagyi-kert...”

Nincs is ezzel baj, hiszen ifjúságunk köszön vissza, amikor felidézzük ezeket a ma már emlékhelyeket. De félre is csúszhat a nosztalgia, ha „ma viszont semmi sem jó” következtetéseket vonunk le. A fiatalok a fentebb sorolt lehetőségek híján isznak, drogoznak, telefont nyomkodnak típusú kritikával jobb csínján bánni. Legfőképpen pedig – nekünk öregeknek – nem lenne szabad azt gondolnunk, hogy tizenéveseink ne éreznék jól magukat abban a világban, ami nekik jutott. Úgy negyven év múlva a Hall, a Grill, a Zöld Pecsét vagy a Kazamata bárok nélkül is tudnak majd mire visszaemlékezni ők is.