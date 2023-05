Az örömtánc oktatásáról külön is szót ejtett az elnök. A szenior örömtánc egyedülálló módon segíti a demencia megelőzését, 76 százalékban segít megelőzni az Alzheimer-kórt. Tiszanánán például minden kedden délután várják a szeniorokat egy kis közös mozgásra.

– A rendezvényeink előtt, bárhol is vagyunk és bármilyen programon is veszünk részt, mindig örömtánccal kezdünk, ráhangolódunk és jókedvre derülünk a közös mozgással. A szabadtéri programjaink időjárásfüggőek, de reméljük, idén már sikerül megrendezni az egri Ezüstidő Szabadidős Egyesület szervezésében az I. Szenior Haditorna programunkat Egerben. Készülünk a megyei szervezettel az idősek napjára, ahol a jubiláló házaspárokat köszöntjük, s az Idősbarát polgármester és a Legaktívabb Közösség címet is átadjuk – sorolta az elnök.