A Bükk-Mátravidéki Aeroklub nagyszabású programot szervez május 27-28-án az újraéledő mezőkövesd-mezőkeresztesi repülőtérre, vagy ahogyan sokan ismerik, Klementinára. Havasi Zoltán, az egyesület elnöke elmondta, a Bükk-Mátravidéki Airshow-val szeretnék bemutatni magukat a környéknek, régiónak, valamint a repülési szakmának, hogy újra üzemelni fog a mezőkövesdi repülőtér.

Ennek jegyében igyekeznek látványos, magas színvonalú programokat szervezni, híres fellépőket meghívni. Az már biztos, hogy az országszerte ismert műrepülő világbajnok Besenyei Péter motoros műrepülő bemutatót tart majd, de a vitorlázó műrepülő világbajnok Hársfalvi Pál zenés, füstös attrakcióját is megcsodálhatja a közönség.

Havasi Zoltán még több repülőt is említett, amelyekért megéri majd kilátogatni az eseményre. Így lesz majd Aeroexpress Cessna 206-os hidroplán. Látványos bemutatóval érkezik a sugárhajtású L-29 Delfin, az egyik legnépszerűbb vadászkiképző repülőgép és amely már járt Mezőkövesden. A kínálatban olyan ritkaság is szerepel, mint a T-28 Trojan, ami egykoron az amerikai haditengerészet egyik legelterjedtebb típusa volt, ez egyébként második világháborús gép. Szintén a levegőben láthatják az érdeklődők a 70-es évek egyik népszerű kiképző repülőgépét, a Jak-52-est.

Ezen kívül lesz majd a helyszínen AN-2-es is, de szervezés alatt vannak további vendégek is. Az is körvonalazódik, hogy a Magyar Honvédség is ellátogat Mezőkövesdre, nem csak a légierő, de más fegyvernemek is itt lehetnek.

Itt lesz a Verpeléten fejlesztett könnyű helikopter, a Hungaro Copter.

Havasi Zoltán elmondta, a földi programkínálat is gazdag lesz, hiszen a mezőkövesdi önkormányzat ide szervezi a gyermeknapot, a miksolci Premier Alapfokú Művészeti Iskola színpadi fellépőkkel, az egyesület vidámparkkal, mazsorettekkel, énekesekkel, árusokkal, vendéglátókkal készül, de lesz drift taxi, veterán autók kiállítása is. A rendezvényre az Aeropark jóvoltából egykori Malév busz szállítja majd ki a vendégeket a városból, de hoznak szimulátorokat is. A mezőkövesdi Hajdu Ráfis János Gépmúzeum is ott lesz a helyszínen több gépével.