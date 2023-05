Ahogy arról beszámoltunk, a napokan ajándékozással egybekötött sajtótájékoztatót tartottak a Dobó István Vármúzeumban. A noszvaji XX. századi életmódot bemutató tárgyakat Nagy Dénesné ajánlotta fel, így szülei, Csufor Kálmánné Sánta Olga és Csufor Kálmán által használt tárgyakkal gazdagodott az egri vár.

Háztartási eszközök és ruhák is vannak a 123 tételt tartalmazó összeállításban.

– Egy eltűnő félben lévő világról kaptunk üzenetet egyenesen a ruhásszekrényből, amikor is Noszvajon rendeztük be a tájházat, ahol a Dobó István Vármúzeum tárgyai láthatók. Hiányunk volt párnákból, dunnákból, és Nagy Dénesné segített nekünk ebben, majd jelezte, hogy több tárgyat is adna – mesélt az ajándékozás hátteréről Császi Irén, a vármúzeum néprajzkutatója, főmuzeológusa. Nem csak ruhák és háztartási eszközök, hanem például aratáshoz szükséges szerszámok és képeslapok is megtalálhatók a gyűjteményben.

– A hatvanas, hetvenes évek unikumából, az otthonkából is kaptunk. Ez volt az a ruhadarab, amely felváltotta a hagyományos öltözeteket és népviseleteket. Noszvaj híres volt egyebek között a kosárfonásról, s mivel református településről van szó, ez a lakástextileken is visszatükröződik, s a család mély hitéről tanúskodik – részletezte a főmuzeológus, aki megjegyezte, ehhez hasonló tárgyak akár nagyszüleink, szüleink otthonában is megtalálhatók. Gyűjteni kell ezeket, hiszen segítségükkel ismerhetjük meg a múltat és annak változásait.

A tárgyak között ott sorakozik a hajdani kovászolt kenyér, a foszlós kalács hullámos szélű lemeztepsije, az „Egerbe járó hátyi kosár”, valamint suszterkellékek szerszámokkal, továbbá menyasszonyi és vőlegényes öltözékek kiegészítői is.

Június 24-én, a múzeumok éjszakáján a nagyközönségnek is megmutatják a legkiemelkedőbb darabokat.

Dr. Ringert Csaba, a vár igazgatója felhívta a figyelmet, hogy nagyon örülnek az ajándékozásnak, s a továbbiakban is szívesen fogadják az ilyen jellegű felajánlásokat.