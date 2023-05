Tavaly ilyenkor az esőért imádkoztunk. Most, ahogy gyakran mondjuk, özönvízszerű esőzés járja napok óta. Tegnap eszembe jutott erről a negyvennapos bibliai vízözön története – néhány túlélő kivételével a teljes élet elpusztult a földön. A Szentírásban a miértre a válasz: látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön. Az Isten Noé által figyelmeztette is az emberiséget, de mindenki kinevette a megmenekülést jelentő bárka építőjét. Ma a világ modernnek mondott régióiban egyre többen ítélik mesének a Bibliában leírtakat. Az viszont tény, hogy a National Geographic Society által is támogatott amerikai régészcsoport 2000-ben megállapította, hogy több mint hét évezreddel ezelőtt pusztító árvíz sújtotta a Fekete-tenger térségét, ahol a bibliai történetben kulcsszerepet játszó Ararát hegye is található.

A világvége-elméleteknek se szeri, se száma a különböző kultúrákban. Túlélhettünk már napra pontosan megjelölt világpusztulásokat is. Intést a Bibliában is olvashatunk. Az utolsó időkről Jézus ezt mondja: „És amikor háborúk zaját és lázadások hírét halljátok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de nem jön mindjárt a vég. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen. De még ezek előtt kezet emelnek rátok, és üldöznek titeket.”

Azt mondják, nincs két egyforma ember a földön. Származásunk, alaptermészetünk, neveltetésünk, érdeklődésünk okán mind másképp látjuk a világot. Isten létezésével kapcsolatban gyakran hallom azt a szkeptikus véleményt, hogy ha látom, majd elhiszem. Én már többször megtapasztaltam az élő Úr segítségét, ezért azt állítom, mindenki, aki hisz benne, meglátja őt. Tudom, nem túl fennkölt, sőt erősen érdekközpontú a hit kérdésének megfogalmazása a következő két mondatban, mégis nagyon igaz: Ha hiszel Istenben, de még sincs, abból semmi károd nem lesz. Ha viszont nem hiszel benne, de mégis létezik, akkor mindent elveszítettél.

A Bibliában megjövendölt, ma is dúló megannyi háború, földrengés, járvány, éhínség, üldöztetés minden, csak nem mese. Nagyon ideje lenne tenni már ezek ellen, mert nem tudhatjuk, nem holnap kezd-e el újra negyven napig szakadni az eső. Akkor már túl késő lesz.

