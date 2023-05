A határozat fölidézte, hogy már 2020 júniusában is volt havária esemény, akkor a hatóság megállapította, hogy a déli rézsű alatt a nádasban olajos anyag terült szét, a cég gondoskodott a kárelhárításról, ezért most korlátozták a hulladékgazdálkodási tevékenységet. Vannak igazoltan jó szigetelésű medencék és vannak olyanok is, amelyekről ezt papírokkal nem igazolta a cég, de nem volt belőlük szivárgás, ezek a medencék használhatóak. A 6-os medence déli rézsűjénél 4, a keletinél egy szivárgás volt, a 11-es medence esetében keleten két szivárgási pontot találtak. A szigetelés megfelelőségét nem igazolták jegyzőkönyvekkel, itt a hulladékleürítést megtiltotta a hatóság. Az ellenőrzéseknél egyébként nem találtak további szivárgásokat.