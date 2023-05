A napokban Bánréve Község Önkormányzatának képviselőtestülete és polgármestere látogatott el Pétervásárára a helyi önkormányzat meghívására. Eged István, a város polgármestere arról számolt be, hogy tartalmas egyeztetést folytattak, s kiderült az is, hogy több olyan közös cél is van a két település életében, melyből mindkét fél profitálhat, kölcsönösen segítve egymást. A találkozónak bizonyosan lesz folytatása.