Az ingatlanbazar.hu nyomán a Szoljon.hu írta meg, hogy a Tisza-tónál, Abádszalókon, az Abádi-Liget Úszófalu második partszakaszán panorámás 96 négyzetméteres két hálórészes (48 négyzetméter zárt rész + 48 négyzetméter fedett terasz) úszóház eladó gyönyörű, zavartalan környezetben.

Az ára nettó 90 millió forint plusz ÁFA. A házak rendelhetők nagyobb méretekben is: 144 négyzetméteres (76 égyzetméter zárt rész plusz 68 négyzetméter fedett terasz) és 192 négyzetméteres (102 négyztméter zárt rész plusz 90 négyzetméter fedett terasz) úszóház. Csodálatos kilátás nyílik a vízre és a természetre, amit egész évben lehet élvezni, mivel a házak négyévszakosak, télen fűthetőek (távvezérelhető klíma vagy fűtőpanel) és nyáron hűthetőek.

Megemlítették azt is, hogy a házhoz ki lehet kötni motorcsónakkal, jetskivel, evezős csónakokkal, a kikötőben teljes szezon alatt étterem működik, valamint hajóbérlési lehetőség is van. A házakhoz vezető privát út sorompóval védett és a kikötőben 0-24-es portaszolgálat biztosított. Az úszóház rendkívüli befektetési lehetőség is, a házak kiadásra is alkalmasak. A Tisza-tó önmagában számtalan program lehetőséget kínál: vízisportok, csónakkal barangolás a vadregényes csatornákon, horgászat, jetski, evezés, Tisza-tó körül biciklizés.