A jó idő beköszöntével egyre többen ülnek motorra, így a balesetek is megszaporodhatnak tavasztól.

A rendőrség ellenőrzésekkel és a különböző programokkal fektet nagy hangsúlyt a motoros balesetek megelőzésére, ezt a célt szolgálta a szombati nap is, mondta el portálunknak Erdélyi Róbert rendőr alezredes, a Heves Vármegyei Rendőr- főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottosságának titkára.

– A jelentkezők motoros vezetéstechnikai tréningen vehettek részt, ami egy gyakorlati pálya kipróbálásából és annak teljesítéséből állt, valamint elsősegélynyújtási ismeretekkel is gazdagodhattak. Emellett alkalmuk volt kimondottan motoros KRESZ elméleti feladatlap kitöltésére, így felfrissíthették és elmélyíthették elméleti ismereteiket – részletezte Erdélyi Róbert.

Szombaton két turnusban várták a jelentkezőket, így délelőtt és délután is lehetőség nyílt a rutinpálya kipróbálására. Az esemény népszerű, ezt mutatja az is, hogy nagyon gyorsan beteltek a meghirdetett helyek mind a két időpontra. Még az eső sem szegte kedvét a motorosoknak, ottjártunkkor is lelkesen vették az akadályokat járműveikkel.