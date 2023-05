PÉNTEK

Felsőtárkány: Ismét megrendezik a Baba-Mama Klubot, amely nagyjából a Faluház megnyitásával egy időben jött létre, így 2023-ban már több mint tíz éve működik. A klub fő célja, hogy a településen élő legifjabb gyerekeknek és szüleiknek találkozási lehetőséget és tartalmas programokat kínáljon. Kezdés 17 órától.

Lőrinci: A településen is lesznek gyermeknapi programok pénteken 14 és 19 óra között. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a Lőrinci Árkád központban, a Szabadság tér 7. szám alatt.

Noszvaj: Havi egy vagy két alkalommal különleges borvacsorákra várják a vendégeket az adott hónap jeles napjaihoz kapcsolódóan a noszvaji Magtár Fogadóban. Az ételeket Bucsek András és csapata készíti. Az eseményen való részvételhez előzetes asztalfoglalás szükséges.

SZOMBAT

Eger: Városi gyereknap lesz Egerben is a az Érsekkertben 10 és 17 óra között. Lesz kreatívsarok, csúszópálya, trambulin, mobil kalandpark, mega Ninja Warrior ugrálóvár, meseösvény, csoki szökőkút, greenbox fotózás, mászótorony, kukacvonat, kis körhinta. Az Agria Parkban is hasonlóan izgalmas programokkal várják a kicsiket, lesznek játékok, arcfestés, ugrálóvár és interaktív játszóház is.

Gyöngyöshalász: Az Alma Együttes mára az egyik legkedveltebb zenekar a kicsik körében. Évente közel 300 koncertet ad művelődési házakban, óvodákban, iskolákban, fesztiválokon, road-showkon, céges rendezvényeken. A zenekar most szombaton Gyöngyöshalászon lép fel 13 órától.

Füzesabony: A településen sem maradhat el a város gyereknap, emellett pedig Civil Expo is várja az érdeklődőket az Ifjúsági Parkban. A kiállítók mellett színpadi produkciók is emelik a fényét a napnak. Érdemes ellátogatni a sátrakhoz is mert sok meglepetéssel és ajándékokkal készülnek a kiállítók. A Kis Bocs sátort is érdemes megkeresni, mivel minden kilátogató gyereknek egy ajándékkal készülnek. Ünnepélyes megnyitó 9 óra 30 perckor.

Egerszalók: A pünkösd előtti szombat különleges eseménye a Szalóki Tor-Túra. A falu vendégváró portáinál, a borospincéknél szabadtűzön és kemencékben készült helyi ételkülönlegességekkel, házi sütivel és zamatos borokkal fogadják az ínyenceket.

Kisnána: Több évszázados hagyományt folytatva, Kisnána község bortermelőinek tisztes közössége ismét vorünnepet rendez Szent Orbán tiszteletére a Kisnánai Várban. Orbán-napi körmenet, borszentelés, Szőlőjövések Könyvének ismertetése, vorlátó választás, borkóstolás, zenés műsor várja a látogatókat. A programokon való részvétel ingyenes, a rendezvények helyszíne a Kisnánai Vár.

VASÁRNAP

Eger: Pünkösdi forgatagot rendeznek az Egri várban vasárnap és hétfőn. Gyermeknapi meglepetések, hárompróba, családi rejtvény, kézműves foglalkozások, interaktív mesejáték, betyártanya, íjászat, mozi, Gárdonyi titkosírásának rejtelmei, no meg a vitéz egri hadnagyok mellett, marcona török hagyományőrzők várják nemcsak a kicsiket, hanem a nagyokat is.

Poroszló: Vasárnap és hétfőn is gyermeknapi programokkal várják az érdeklődőket a Tisza-tavi ököcentrumban 9 és 18 óra között. Egyebek mellett lesz óriásakvárium, vidrák látványetetése, állatsimogató, állatbemutatók és csónaktúrák is.

Hatvan: Természetesen Hatvanban is gondolnak a fiatal generációra gyermeknap alkalmából. Itt is rengeteg érdekes program közül válogathatunk, lesz például táncbemutató, interaktív mesejáték vagy kézműves foglalkozás. Az esemény helyszíne a Kossuth tér, kezdés 14 órától.

Sirok: Az V. Pünkösdi Várnapokat rendezik a Siroki Várban vasárnap. Hagyományőrző programok, koncertek, kézműves programok és vásár várják a látogatókat. Este utcabál, Desparado koncert és tűzzsonglőr show lesz a régi parókia előtti téren.

Nagyvisnyó: Fergeteges falunapi programokkal várják a településen mindazokat, akik szeretnék minőségi programokkal eltölteni a pünkösdvasárnapot. A programok fénypontját kétségkívül Charlie fellépése jelenti. Az élő koncert 19 órakor kezdődik az Ifjúsági út 1. szám alatt.

Hétfő:

Tisza-tó: Egy könnyű tengeri kajakos kalandra invitálják az érdeklődőket a gyönyörű Tisza-tóra. Poroszlóról indul és ide érkezik vissza a túra. A haladáshoz használt tengeri kajakok sík vízen abszolút biztonságosak, így bátran ajánják a kezdőknek is a túrát, csak az alap úszástudás feltétele a részvételnek. Találkozó reggel 10 órakor a poroszlói ökocentrumnál, visszaérkezés nagyjából 15 óra környékén.