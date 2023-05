Szeptemberre tervezi a nyitást a káli Retroszkóp Múltidéző és Hagyományőrző Kulturális Egyesület közösségi- és kiállítótere. Tóth Béla egyesületi elnök arról beszélt, hogy a Lenin-szobortól a kávéfőzőig megszámláhatatlan relikvia lesz látható hazánk 1944-től 1989-ig terjedő időszakából. Veterán börzéknek és autós találkozóknak, rádióamatőr klubok üléseinek éppúgy helyet adnak majd, mint a nyugdíjas klubok rendezvényeinek, vagy akár amatőr rockzenekarok fellépéseinek. Igazi különlegesség lesz a repülőgép szimulátor, s a már a helyszínre érkezett, ötvenes években készült légvédelmi ágyú.

Debrei Nagy Zoltán, az egyesület elnökhelyettese pedagógusként minden bizonnyal kulcsszereplője lesz a leendő ifjúsági klubnak, melynek "kemény magja" tizenéves kora ellenére aktívan részt vesz az építezésben a szabadidejükben dolgozó egyesületi tagokkal. A későbbiekben a padlástéren képzőművészeti kiállítóteret rendeznek be, az elnökhelyettes maga is alkotó, tehát jó kezekben lesz az is.

Dr. Nagy Zoltán nyugalmazott háziorvos a társaság mecénása. A közösségi- és kiállítótér épületét ő vásárolta meg a káli főutcán kifejezetten erre a célra.

