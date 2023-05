A gyöngyösi Ringsted utcai lakóközösség 132 aláírás melléklésével levelet írt a napokban Hiesz Györgynek, Gyöngyös polgármesterének, és Ignácz Balázsnak, Heves vármegye főispánjának. A levélben a lakók aggályaikat fejezik ki a közvetlen szomszédságukban létesítendő KFC gyorsétteremmel kapcsolatban. A levelet és a Heves Vármegyei Kormányhivatal arra adott válaszát már olvashatták portálunkon. Hiesz György is elmondta portálunknak a gyöngyösi önkormányzat álláspontját a tervezett gyorsétteremmel vonatkozásában.

– A gyorsétterem megépítésére a KFC által kiválasztott terület magántulajdonban van, annak hasznosítása, értékesítése a tulajdonos jogkörébe tartozik. A területet nem az önkormányzat ajánlotta fel, vagy javasolta a beruházónak, így a megvalósulás helyszínére ebből a szempontból viszonylag kevés ráhatásunk van. A beruházásról informális, előzetes érdeklődés formájában szereztünk tudomást, ami főleg a rendezési tervvel való egyeztetésre irányult. Ami az engedélyezési folyamatot érinti, az építésügyi hatósági feladatok a Heves Megyei Kormányhivatal hatáskörébe tartoznak. Ez a hatóság a gyöngyösi önkormányzat által megalkotott Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ) foglaltak alapul vételével folytatja le eljárását. A HÉSZ megalkotását hosszas véleményezési eljárás előzi meg. Ennek során a jogszabályban meghatározott hatóságok, területi főépítész, egyéb szervezetek véleményét is megkéri az önkormányzat. Ezen túl minden településrendezési eszköz módosítása során bevonjuk a lakosságot is – az úgynevezett partnerségi egyeztetésnek része a lakossági vélemények beszerzése. Így történt ez a Pesti úr nyugati oldalát érintő szabályozás során is – magyarázta Hiesz György.