A selypen élő Szigeti Tamás igazi cukorgyári dinasztiából származik. Mint a napokban a heol podcastban elmondta, dédnagyapja az 1890-es években ácsként részt vett az üzem építésében, a nagypapája főgépész volt, s értelmiségi szülei is egész életükben itt dolgoztak. Alighanem ő maga is a gyárból ment volna nyugdíjba, ha 1998-ban nem szűnik meg végleg a termelés; így is csaknem harminc évet „húzott le” a patinás egységben, de akkor még nem gondolta volna, hogy – szavaival – évtizedek múltán érzelmileg is mekkora hatással lesz rá egykori munkahelye.

Felborult daru a cukorgyár udvarán 1979-ben

Forrás: Szigeti Tamás

Márpedig így történt, egyebek mellett annak is köszönhetően, hogy birtokába jutott egy gazdag fotógyűjtemény, amely a termelőegység és a köré épült kolónia hajdani életét dokumentálja, s a képekről megannyi, általa is megélt momentum köszön vissza. Nem beszélve a sok-sok ismerősről, akik közül sajnos sokan már eltávoztak…

A kampányzáró „bulik” hagyománynak számítottak a cukorgyárban. A képen szereplő eseményt az 1970-es évek második felében a petőfibányai Fény vendéglőben tartották meg

Forrás: Szigeti Tamás

– A gyárban az 1970-es évek eleje óta működött fotószakkör is, aminek nem voltam a tagja, mert akkoriban még nem érdekelt a téma – eleveníti fel az előzményeket annak kapcsán, hogy miként került hozzá a gyűjtemény. – Hét-nyolc lelkes amatőr készítette a képeket, s a negatívokat a gyár bezárása után Hernek István barátom – sajnos, ő sem lehet már közöttünk… – megmentette. Mintegy tizenöt éve kölcsönkértem az összeset, mert az egykori helyi zenekarról, az 1960-as évek végétől működő Mikróról, illetve futballcsapatunk, a Selypi Kinizsi régi játékosairól szerettem volna dokumentációt. A sors iróniája, hogy a Mikróról alig találtam pár kockát – az egyiken még én is rajta vagyok –, ellenben számos olyan felvétel került elő, amik ma igazi kincsnek számítanak.

A Selypi Kinizsi labdarúgó csapata 1961-ben. Érdekesség, hogy az egyesület színe ekkor még piros-fehér volt, amit később a játékosok nyomására – akik többségükben a Fradinak drukkoltak – zöld-fehérre változtattak

Forrás: Szigeti Tamás

Tamás jó ideig nem foglalkozott a számottevő mennyiség teljes feldolgozásával, ám miután nyugdíjas lett, maradt ideje a digitalizálásra is. Egy másik barátja, Molnár József „Molesz” sietett a segítségére, s készített számára egy levilágító berendezést, aminek eredményeként jó minőségben lehetett „előhívni” a képkockákat.

A cukorgyári Mikró együttes 1973 nyarán

Forrás: Szigeti Tamás

– Szinte minden anyag tekercseken volt, a papírképek egytől-egyig eltűntek – mondja. – Nem kis tétel, több száz film, javarészt harminchat kockásak, vagyis több ezer fotográfia. Nagy lendületet adott, amikor megalakult a „Selyp – a mi otthonunk” elnevezésű Facebook-csoport, ahová felhelyeztem szinte az összeset. Jelentős volt az érdeklődés, Japántól Amerikán át Ausztráliáig külföldről is jelezték az elszármazottak, hogy milyen jól tettem. A mai és az egykori selypiek is szívesen nosztalgiáznak, miképpen jómagam is, talán csak egyetlen ember volt, aki nemtetszését fejezte ki.

Középen Zavarkó Ferenc tanár úr egy májusi felvonulásra készülve az 50-es években

Forrás: Szigeti Tamás

A képek nagy része ipari felhasználásra készült, de bőven akadnak köztük olyanok is, amik embereket, eseményeket mutatnak be: ünnepségeket, díjátadásokat, felvonulásokat, iskolai életet és sportrendezvényeket vagy éppen hétköznapi mozzanatokat.

A cukorgyári „nagyiroda” körülbelül az 1940-es évek végén

Forrás: Szigeti Tamás

Szigeti Tamás ma már sajnálja, hogy későn kezdett el fotózni, a 80-as években vásárolt először komolyabb apparátot. Nem tartja magát művésznek, elsősorban a dokumentálás érdekli; ha korábban kezdte volna, az ő felvételei is gyarapíthatnák a kollekciót.

Volgával érkező minisztériumi elvtársak fogadása a Magüzem megnyitása alkalmából 1977-ben

Forrás: Szigeti Tamás

Érdekesség, hogy noha Selypen pár ezer négyzetméteren belül a cukorgyár mellett több tradicionális üzem – így a cementgyár, a Zsófia-malom vagy a vörösmajori Csőszer – is működött, utóbbiakból egyelőre nem került elő hasonló gyűjtemény.

Egykori kiváló selypi teniszezők a 90-es évek elején, immár öregfiúkként, ismét találkoztak. Balról Szigethy András újságíró, Bordás József és Tóth Mihály

Forrás: Szigeti Tamás

– Jó, ha 10-15 képet össze tudtam kunyerálni az említettekből – mondja Tamás. – Biztosan akad több is, például magánszemélyeknél, de tudomásom szerint fotószakkör csak a cukorgyárban működött. Persze, a gyűjtést érdemes folytatni, hátha ismét előkerülnek érdekességek.

A cukorgyár bezárása után nem sokkal a Magüzem is megszűnt

Forrás: Szigeti Tamás

Tamás a legbecsesebb relikviák közt tartja számon az egykor a kantin előtt álló Sztálin-szoborról készült fotókat. Sokat hallott az „alkotásról” de ő már nem láthatta, mert az 1950-es évek közepén ledöntötték, így gyermekként csak az egy ideig még megmaradt a talapzatán játszhatott.

A Sztálin-szobor a kantinnak háttal, a cukorgyárral szemben állt, az 50-es évek közepén ledöntötték

Forrás: Szigeti Tamás

– Nógrádi Béla barátom hívásának nagyon megörültem, amikor közölte, hogy neki van pár kockája a szoborról. Jelenleg szerintem ez a legérdekesebb darabja a gyűjteménynek, de sok egyébről is jó lenne még felvételeket kapni. Például a selyp strandról, ami annak idején nagyon népszerű volt a környéken, de már csak az idősebbek emlékezhetnek rá.

A cukorgyári tó 1959-ben. A strandról sajnos kevés dokumentáció maradt fenn

Forrás: Szigeti Tamás

A selypihez hasonló gyűjtemény legközelebb Hatvanban található. Utóbbit a jelenleg Londonban élő Hatvani Gábor gondozza. Tamással szinte napi kapcsolatban állnak, megosztják egymással tapasztalataikat és a másik települést érintő képeket is.

Szigeti Tamás és Hatvani Gábor. A foci és a zene szeretete mellett a fotók is összehozzák őket

Forrás: Szigeti Tamás

– Nem csak másoknak, de nekem is örömet okoz, hogy ezzel foglalkozhatok – mondja végezetül. – Ilyen életkorban már mindenkin erőt vesz a nosztalgia, és én sem vagyok kivétel.