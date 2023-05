A várakozáson felüli remek középiskolai felvételi eredményeket ünnepelték meg a napokban a detki Petőfi Sándor Általános Iskola végzős diákjai a község balatonszemesi üdülőjében, tájékoztatta portálunkat dr. Vona-Túri Diána intézményvezető. Az iskolaigazgató elmondta, hogy a nyolcadikosok a felvételi eljárás befejeztével már készülnek a ballagásra, a sok elfoglaltság miatt elsőként az ő osztályuk vett részt osztálykiránduláson.

– A diákcsoport 3 napot töltött el az önkormányzat üdülőjében osztályfőnökük Révai Ádám, valamint Kovács Zsolt kíséretében. A hosszú ideje csapadékos időjárás is kegyes volt velük, kellemes időben sétálhattak a Balaton partján, a bogrács sem lett tele esővízzel. A második napon Keszthelyre utaztak, ahol ellátogattak a Balaton múzeumba, valamint megtekintették az egyedülálló Festetics-kastélyt, illetve a vadászati múzeumot is felfedezték. A nyolcadikos diákok sok-sok élménnyel és emlékkel gazdagodtak, most pedig gőzerővel készülnek a ballagási műsorra. Köszönjük Detk önkormányzatának, valamint Stefanovszki Tamásnak a támogatást az elszállásolásban, valamint a Tehetséges Gyermekeinkért Detk Közalapítványnak a hozzájárulást – részletezte dr. Vona-Túri Diána.