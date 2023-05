– Végtelenül szomorúak vagyunk, és nem csak az érték miatt, hanem mert a gyerekeink nagyon szerették őket, szó szerint kezesbárányok voltak, simogatni is hagyták magukat. Annyira barátságosak voltak, hogy még a helyi óvodások is a csodájukra jártak, eljöttek hozzánk, hogy megszeretgessék a jószágokat – kezdte beszámolóját olvasónk, akitől megtudtuk, egyik éjszaka hangos kutyaugatásra lettek figyelmesek. Azt hitték, az aznap hozott új tehénnel lehet gond, talán kiszabadulhatott, azért ugatnak a kutyák.

A gyerekek nagyon szerették a bárányokat

Forrás: Beküldött

– A férjem nem sokkal az ugatás kezdete után kiment szétnézni, de mivel a tehenet a helyén találta, a bárányok pedig, mint máskor is, bégettek, ezért úgy tűnt, minden rendben van. Különösebb mozgolódás sem volt. Szerda reggel derült csak ki, hogy nincs meg minden állat, a négy legkisebb bárány hiányzik. Ekkor láttuk meg, hogy átvágták a kerítést, s rögtön értesítettük is a rendőrséget és az önkormányzatot. A falu kameráinak felvételeit visszanézték, és kezdetét vette a nyomok vizsgálata is – részletezte Prokajné Tóth Katalin.

Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amint válaszolnak a kérdéseinkre, hírt adunk róla.

Jakab Ernő, a település polgármestere közösségi oldalán tette közzé a történteket, s húszezer forintot ajánlott fel a nyomravezetőnek.