A felvetésre, hogy ezekre a fejlesztésekre a városok pénzt is kaptak, amelyek már a felét érik, kifejtette, az úszóközpont kapcsán Eger álláspontja változott, hogy mely uszodákat, s milyen minőségben akarja felújítani, módosítani. Folyamatosan változott az álláspont azt illetően is, mely szálláshelyeket, kapcsolódó infrastruktúrát érdemes fejleszteni. Ez szerinte nem is csoda. Ha például Mezőtárkány akar felújítani egy helyi épületet, korszerűsíteni az iskolát, az kisebb projekt, a település megkapja a forrást, s fél- egy év múlva készen van a beruházás. A megyei jogú városokban indult fejlesztések grandiózusak, önmagukban sokmilliárdosak, s hosszú évekbe telik a kivitelezésük. Ez idő alatt változott az igény, ez történt az úszóközpont esetében is.

A Magyar Falu Programról a kormánybiztos elmondta, azt a 2018-as ciklus elején hirdette meg miniszterelnök, kifejezetten a kistelepülések programja, az ötezer lélekszám alatti települések a kedvezményezettjei. 2019 eleje óta ezer milliárd forint fejlesztési forrást juttattak el hozzájuk.