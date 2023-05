„A számos program, beszámoló mind remek célt szolgált, többfelől is tanulmányozhatták a környezettudatosság lényegét, s remek lehetőséget adott a pályázatban résztvevő hat ország diákjainak valamint tanárainak is mindezek megtapasztalására, kipróbálására. Emellett többször betekinthettek a kinti oktatásba is, a gyerekek órákat látogattak, s részt vehettek az spanyol, német, török, portugál, olasz, magyar gyerekek iskolai életében, mindennapjaiban is. A kiutazó diákok mind azt mesélték, hogy úgy érzik, sokat fejlődött a nyelvtudásuk, hisz egy hétig folyamatosan angolul beszéltek, az egyetlen közös nyelv volt a kulcs minden és mindenki felé, de a kísérő pedagógusok is így tapasztalták. Különleges ajándék volt mindaz a szeretet, mellyel a kinti családok fogadták őket” – részletezte beszámolójában az intézmény.