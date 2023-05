Az Aktív Magyarország weboldalán hívja fel a figyelmet Tisza-tavi Vízi Sétány és Tanösvényre, amely 2005 nyarán nyitotta meg kapuit. Mint írják, a sétányon az 1500 méter hosszú pallóúton sétálva ismerhetjük meg a Tisza-tó jellegzetes élőhelytípusait és az ezekhez kötődő állat- és növényvilágot.

– Olyan vadregényes helyekre juthatunk el, amelyek korábban megközelíthetetlenek voltak. A Vízi Sétány meglátogatását egyaránt ajánljuk fiataloknak, családdal érkezőknek és az idősebb korosztálynak is, abban az esetben, ha nem tartanak egy kis csónakázástól. A tanösvény bejáratához, a Fűzfa Pihenőpark és Kikötőből, menetrend szerint induló motorcsónakok segítségével juthatunk. Innen indulhat a víz feletti felfedezés. Rövid séta után a Csér madárvártából tekinthetjük meg a terület igen gazdag madárvilágát. Utunkat folytatva a Görbe-tó pihenőszigetre érkezünk, ahol akár egy rövid piknikre is lehetőség adódik a ligeterdő fáinak árnyékában, a kisebbek pedig a nem rég kihelyezett ismeretterjesztő játékokon tesztelhetik tudásukat. Ezt követően a Rétihéja madárvártában ismét közelebb kerülhetünk a nyílt vizek növény- és állatvilágához, majd a Kis-Tisza Kilátóból a bátrabbak az egész területet is megtekinthetik. Végezetül egy hosszabb pallóúton jutunk vissza a tanösvény bejáratához, az Eger-patak kikötőhöz, ahonnan a motorcsónakok visznek bennünket a Fűzfa Kikötőbe. A visszaút naplementével párosítva emlékezetes élmény lehet kicsiknek és nagyoknak – ismertették.