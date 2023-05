Egy nemzetközi pályázat segítésével kívül-belül megszépül a palóc népi építészet ékköve. Az eredetileg 1880 körül épült házban vizesblokkot alakítottak ki, rendbetették az udvarban található épületeket és helytörténeti, őstörténeti és néprajzi kiállítást is létrehoztak – olvashattuk Horváth László közösségi oldalán.

Továbbá az is kiderült a bejegyzésből, hogy egy jurtatábor is épül és a múzeum hamarosan, egy hivatalos átadó ünnepséget követően, a nagyközönség számára is kitárja kapuit.