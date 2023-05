A Millenniumi kilátó a Bükk-fennsíkhoz északról csatlakozó gerincek egyikének végén, a 612 méter magas Kalapat-tetőn áll. Felső szintjéről Szlovákia és a Bükk-fennsík legmagasabb része tárul föl. A szilvásváradi kilátó is kedvezményekkel várja a Természetjáró Kártya tulajdonosokat, osztotta meg közösségi oldalán a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a Természetjáró tájékoztatását.

– A felső teraszról a Bükk egy sajátos panorámáját élvezhetjük: a Nagy-fennsík legmagasabb része, a 950 métert is meghaladó, erdős hátú bércek sorakoznak előttünk, mintegy falat emelve a mély völgyek fölé. Közvetlenül alattunk a Tótfalu-völgy, tőle jobbra a Szalajka-völgy váj bele mélyen a Bükk lejtőibe, megcsillan a Nagy-tó tükre is. Feltűnik a fennsíkot lezáró Bél-kő hatalmas orma is, melynek bányászat által sebzett letörései éles sziklaperemeket formálva keltik magashegyi környezet benyomását – áll a leírásban, melyből az is kiderül, a 2000. augusztus 20-án átadott Millenniumi kilátó magassága a zászlócsúcsig 36 méter, a kilátóterasz 20 méteres magasságban fekszik.

A Természetjáró Kártyával nem csak a szilvásváradi kilátóban, hanem számos helyen lehet kapni kedvezményeket az ország egész területén, egyebek között múzeumokban, látogatóközpontokban, kalandparkokban, Tourinform-irodákban, túraboltokban, nemzeti parkokban és különböző szállásokon, a falusi szálláshelyektől a hotelekig, részletezik a kártya honlapján, s hozzáteszik, a biciklivel közlekedőnek pedig ingyenes műszaki elsősegély csomagokat helyeztek el a kerékpár pontjaikon.