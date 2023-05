Ismét Pétervására érkezik az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza szombaton. Délelőtt tíztől délután ötig mindenkit várnak a Keglevich út 19. szám alatti helyszínre (szakiskola portával szembeni TEF épület), ahol ingyenes szűrővizsgálatokat vehetnek igénybe. Lesz vérnyomás, pulzus, vércukor, koleszterin, triglicerid, szájüregi szűrés, inbody (testösszetétel mérés), tápláltsági állapotmérés (testsúly és magasság adatokból).

A Mátrai Gyógyintézet Tüdőszűrőbuszán ingyenes tüdőszűrést szerveznek, a Magyar Rákellenes Liga Egri szervezete pedig PSA szűrést tesz lehetővé.

A leletek kiértékelése és elemzése a Parádfürdői Kórházban zajlik majd.

A nap során rögzített eredmények az eeszt.hu rendszerbe is bekerülnek, így az ügyfélkapuval rendelkezők bármikor megtekinthetik azokat. A vizsgálatokon való részvételhez személyi igazolvány és TAJ kártya bemutatása szükséges a helyszínen.

A nap folyamán mintegy huszonöt kiállító is vásározó kínálja termékeit, amelyek kizárólag egészséges alapanyagokból készülnek, önkéntes véradásra is lehetőség lesz, és értékes tombolanyereményeket is kisorsolnak.

A környéken élők számára Erdőkövesdről, Váraszóról, Bükkszékről, Bekölcéről, Terpesről, Tarnaleleszről, Bodonyból, Balatonból falubuszokat is indítanak a rendezvényre. Az érdeklődők a polgármesteri hivatalokban tájékozódhatnak az indulásról és érkezésről.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Barta Katalin/Heves Megyei Hírlap)