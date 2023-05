A Kazincbarcikai Gobelin Öltögetők Körének országjáró Gobelin vándorkiállításának első helyszíne Eger. Ezt követően több borvidéken bemutatják majd a műveket, s úgy tervezik, a Vajdahunyad várában is megtekinthetik majd az érdeklődők.

Teleki Klára művészetpártoló köszöntötte a résztvevőket, s kitért rá, legnagyobb költőink, így Gárdonyi Géza vagy Petőfi Sándor is hívei voltak a borkultusznak, s remekműveikben gyakran dicsérték a bort. A kiállított képekben is hangsúlyt kapnak a szőlőültetvények varázslatosságai és híres váraink is.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Dr. Lőrincz György, az Egri Borút Egyesület elnöke nyitotta meg a gobelin kiállítást, s úgy fogalmazott, ámulatba ejtették az alkotások.

– Nagyon hálás vagyok, és örülök, hogy ilyen történelmi eseménynek vagyunk részesei a borvidékünkön, hogy a világon először itt mutatják be ezeket a csodálatos képeket, melyek azt is tükrözik, milyen nagy örökséget képviselnek váraink a Kárpát-medencében – jegyezte meg dr. Lőrincz György.

Blaskó Balázs, a Gárdonyi Géza Színház igazgatója kifejezte örömét, amiért a magyar várakkal és borokkal kapcsolatos kiállításnak adhat otthont a színház.

A tárlat június 19-ig tekinthető meg Egerben.