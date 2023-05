Ahogy arról a Nool is beszámolt, képet ugyan nem kaptak az észlelésőről, de a lakott terület közelsége és a veszély valóssága miatt közzéteszik az oldalukon a felhívást. Mint az megírtuk már korábban, egy nógrádi vadkamera felvételén egy anyamedvét láttak két év körüli medvebocsával a napokban. A hírt akkor Tóth Gabriella, Sóshartyán polgármestere osztotta meg közösségi oldalán.

– Mivel Lucfalva és Sóshartyán külterülete határos, erdeink határosak, akár átjöhetnek a mi erdeinkbe is. A medve több kilométert is megtesz naponta, illetve a szagokat nagyon távolról is megérzi, a medvebocsát védi – hívta fel a figyelmet a polgármester.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock.)