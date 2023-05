Egerben a Civil Közösségek Házában ismét megszervezik a már szokásosnak mondható szezonindító ruhacsere-akciót. A Más Kert szervezet Facebook-oldalán adták közzé, hogy május 16-tól 19-ig. Délelőtt 10-től 17 óráig, illetve május 20-án 10 órától 14 óráig bárki felfrissítheti nyári ruhatárát környezetbarát és pénztárcakímélő módon.

- Tegyünk közösen a fenntarthatóbb ruhaiparért! Hozd el hozzánk kegyvesztett darabjaidat, hogy új gazdára lelhessenek, és vadássz kincsekre a mások által leadott darabok között! - írják az oldalon. A ruhákat válogatás után veszik át, a leadható darabok száma fejenként 25. Cipők, táskák és egyéb ruházati kiegészítők leadására is van lehetőség. Most hozhatnak gyermekruhákat, játékokat is. A leadottakért cserébe annyit vihet mindenki, amennyit hozott.

Másfél éven belül ez lesz az ötödik ruhacsere akció, az elmúlt alkalmak során már több mint 3000 ruhadarabnak sikerült új gazdát találni.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock)