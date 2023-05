A virslipuding receptje szupertitkos. Megalkotója pár hónap múlva lesz négyéves egy Pest megyei kisvárosban. A gasztronómiai remekműről annyit lehet tudni, hogy fogyasztható pohárból és tölcsérből is. Az ifjú szakácsfenoménnek nem ez az első ételkülönlegessége. Alig múlt másfél esztendős, amikor ízlésesen omlós homokpogácsával kápráztatta el a játszóterek gyerekhadát. Alig fél év múlva az ifjú konyhazseni megalkotta a reggeli vérvételek előtt is fogyasztható bundás kenyeret epertortával. Az ételkülönlegesség rendkívül egészséges, mert műanyagból lévén, nem fogyasztható el. Se a vérkép eredményét nem befolyásolja, se nem hizlal.

A virslipuding a napokban világra jövő öcsi számára készült. A recept összeállítója alaposan tesztelte is a művét. Esténként a feleségemmel a videós beszélgetések közben kóstolgattuk. A séf elégedetten figyelte a telefon monitorján, ahogy „elvettük” a kezéből a finomságot, majd nyelvünkkel nagyokat csettintve ittuk pohárból, nyalogattuk tölcsérből a kulináris élvezetek csimborasszóját. Miután a nagyszülői áldást ráadtuk, a séf a virslipudingot megkóstoltatta a babájával is. Pohárban, tölcsérben tálalva, de kiskanállal is kínálta neki, anyáskodva biztatta: Edd meg szépen mindet! Amikor a baba mindent „elfogyasztott”, még puszit is adott neki jutalmul.

Most a kis szakács már az öcsi érkezésére vár, készíti neki a világ legjobb virslipudingját. Mert a kistesó hosszú útról érkezik, biztosan nagyon éhes lesz.

